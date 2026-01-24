Врач объяснил, сколько чашек капучино в день можно беременным

Врач объяснил, сколько чашек капучино в день можно беременным Гастроэнтеролог Лопатин разрешил беременным пить полторы чашки капучино в день

Беременные женщины могут выпить до трех чашек эспрессо или полторы чашки капучино без вреда для здоровья, заявил гастроэнтеролог Сергей Лопатин в разговоре с Lenta.ru. По его словам, 400 мг кофеина — это безопасная доза для здорового человека, норма ожидающих пополнения в семье ниже в два раза (200 мг).

Максимальная суточная доза кофеина для взрослого человека составляет 400 миллиграммов, — отметил он.

По словам Лопатина, кофе не стоит пить людям, страдающим бессонницей, тревожными расстройствами, тяжелыми формами гипертонии и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также он рекомендовал не употреблять его пациентам с гастритом и язвенной болезнью.

Ранее врач общей практики Роб Галлоуэй отмечал, что лучшим временем для чашки кофе являются первые 25–30 минут после пробуждения. По его словам, встав с постели, первым делом следует выпить стакан воды, почистить зубы и сделать легкую 10-минутную зарядку. При этом завтракает врач только через 90 минут после пробуждения, когда появляется хороший аппетит.