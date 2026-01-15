Названо лучшее время для первой чашки кофе Врач Галлоуэй порекомендовал пить кофе через 25-30 минут после пробуждения

Лучшим временем для чашки кофе являются первые 25-30 минут после пробуждения, такое мнение высказал врач общей практики Роб Галлоуэй. По его словам, которые приводит Daily Mail, встав с постели, первым делом следует выпить стакан воды, почистить зубы и сделать легкую 10-минутную зарядку. При этом завтракает врач только через 90 минут после пробуждения.

Я стараюсь есть через 90 минут после пробуждения, когда появляется хороший аппетит, — объяснил Галлоуэй.

Он также опроверг популярное убеждение, что кофе нельзя пить как минимум час после пробуждения. По словам специалиста, данный совет основан на том, что в первые 60 минут в организме растет уровень кортизола, чему мешает кофеин. Однако на деле у большинства кофеманов вырабатывается толерантность к этому веществу, отметил Галлоуэй.

