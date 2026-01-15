Врач рассказала, как высыпаться при работе в режиме нон-стоп Врач Пантус: трудоголикам поможет восстановиться ограничение гаджетов перед сном

Людям, которые привыкли работать в режиме нон-стоп, рекомендуется ограничивать использование гаджетов как минимум за час до сна, заявила LIFE.ru врач Анастасия Пантус. Она посоветовала обеспечивать себе комфортные условия для отдыха, в том числе проветривать комнату и избавляться от всех источников света.

На сон нужно смотреть как на отдельную практику. Спальня должна быть максимально темной, прохладной и полностью изолированной от внешнего света — только так организм запускает полноценную выработку мелатонина. Это гормон, который регулирует биоритмы, помогает нам вовремя засыпать и глубоко восстанавливаться, — отметила Пантус.

Она добавила, что утренние дыхательные практики и легкие лимфодренажные техники позволят начать день с чувством бодрости. После пробуждения врач посоветовала мягко растирать тело, делать себе массаж шеи или выполнять растяжку.

Ранее сомнолог Дарья Лебедева заявила, что самым предпочтительным материалом для постельного белья является хлопок. По ее словам, для комфортного сна следует поддерживать порядок в спальной комнате и приступать к отдыху в льняной или бамбуковой пижаме.