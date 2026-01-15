Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 10:43

Врач рассказала, как высыпаться при работе в режиме нон-стоп

Врач Пантус: трудоголикам поможет восстановиться ограничение гаджетов перед сном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Людям, которые привыкли работать в режиме нон-стоп, рекомендуется ограничивать использование гаджетов как минимум за час до сна, заявила LIFE.ru врач Анастасия Пантус. Она посоветовала обеспечивать себе комфортные условия для отдыха, в том числе проветривать комнату и избавляться от всех источников света.

На сон нужно смотреть как на отдельную практику. Спальня должна быть максимально темной, прохладной и полностью изолированной от внешнего света — только так организм запускает полноценную выработку мелатонина. Это гормон, который регулирует биоритмы, помогает нам вовремя засыпать и глубоко восстанавливаться, — отметила Пантус.

Она добавила, что утренние дыхательные практики и легкие лимфодренажные техники позволят начать день с чувством бодрости. После пробуждения врач посоветовала мягко растирать тело, делать себе массаж шеи или выполнять растяжку.

Ранее сомнолог Дарья Лебедева заявила, что самым предпочтительным материалом для постельного белья является хлопок. По ее словам, для комфортного сна следует поддерживать порядок в спальной комнате и приступать к отдыху в льняной или бамбуковой пижаме.

сон
врачи
здоровье
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ангарске местный житель угнал машину у таксиста
Посол высказался об «агрессивных планах» России в Арктике
Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске
Милонов резко ответил на призыв Каллас «начать пить»
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.