Сомнолог назвала идеальный материал для постельного белья

Самым предпочтительным материалом для постельного белья является хлопок, заявила NEWS.ru сомнолог Дарья Лебедева. По ее словам, для комфортного сна также следует поддерживать порядок в спальной комнате и приступать к отдыху в льняной или бамбуковой пижаме.

Текстиль и ткани важны для тактильного комфорта во время сна. Постельное белье и пижама должны быть из натуральных дышащих материалов: хлопка, льна, бамбука. Синтетика может нарушать терморегуляцию и мешать засыпанию. В спальне не должно быть хлама, рабочей техники или ярких раздражителей. Интерьер приветствуется в спокойных, приглушенных тонах. Отсутствие сильных запахов настраивает на расслабление, — поделилась Лебедева.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что хронический недосып, когда человек спит менее семи часов в сутки, существенно увеличивает риск возникновения серьезных заболеваний, таких как гипертония и сахарный диабет. По его словам, сон является важным лекарством для здоровья человека.

Сомнолог Роман Бузунов ранее заявил, что работа в ночные часы и сменный график могут привести к ожирению и метаболическим проблемам. По его словам, люди, работающие в таком режиме, часто недосыпают, что вызывает повышенный аппетит.