Москвич бросил на улице спящего ребенка и ушел в кафе В Москве отец оставил двухлетнего сына на улице и ушел в кафе

В Москве мужчина оставил двухлетнего сына спать в ватрушке, а сам ушел в кафе, сообщает Telegram-канал Baza. При этом отец следил за сыном из окна, параллельно снимая реакцию прохожих.

Мужчина пытался жестами показать очевидцам, что не нужно будить ребенка. По информации канала, в итоге неравнодушная женщина вызвала полицию. В итоге отец и сын покинули место инцидента до приезда правоохранителей, добавили на канале.

Ранее в Челябинской области мальчик примерз языком к домофону на 20-градусном морозе. Ребенок пытался зайти в дом на улице 250-летия Челябинска. Он подошел к подъездной двери и коснулся языком холодного металлического домофона. Из-за мороза язык ребенка сразу прилип к поверхности, и мальчик оказался в ловушке. В этот момент на вызов по домофону ответила, предположительно, родственница мальчика. Однако ребенок не смог объяснить, что с ним произошло.

Также сотрудники полиции остановили в Еланском районе Волгоградской области автомобиль Skoda, которым управлял 10-летний мальчик. На пассажирском сиденье находился нетрезвый отец ребенка.