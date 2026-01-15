Полицейские остановили 10-летнего водителя, перевозившего пьяного отца В Волгоградской области остановили автомобиль с 10-летним ребенком за рулем

Сотрудники полиции остановили в Еланском районе Волгоградской области автомобиль Skoda, которым управлял 10-летний мальчик, сообщили в управлении МВД России по региону. На пассажирском сиденье находился нетрезвый отец ребенка. Уточняется, что внимание инспекторов привлек неуверенный стиль езды юного водителя.

При остановке транспортного средства выяснилось, что за рулем находился 10-летний ребенок, а на пассажирском сиденье — его отец с явными признаками алкогольного опьянения, — заявили в ведомстве.

Как объяснил отец несовершеннолетнего, они с сыном возвращались домой из гостей. Поскольку сам мужчина был нетрезв, он доверил руль ребенку. Главу семейства оштрафовали на 30 тыс. рублей, а машину поместили на спецстоянку.

