15 января 2026 в 16:37

Полицейские остановили 10-летнего водителя, перевозившего пьяного отца

В Волгоградской области остановили автомобиль с 10-летним ребенком за рулем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники полиции остановили в Еланском районе Волгоградской области автомобиль Skoda, которым управлял 10-летний мальчик, сообщили в управлении МВД России по региону. На пассажирском сиденье находился нетрезвый отец ребенка. Уточняется, что внимание инспекторов привлек неуверенный стиль езды юного водителя.

При остановке транспортного средства выяснилось, что за рулем находился 10-летний ребенок, а на пассажирском сиденье — его отец с явными признаками алкогольного опьянения, — заявили в ведомстве.

Как объяснил отец несовершеннолетнего, они с сыном возвращались домой из гостей. Поскольку сам мужчина был нетрезв, он доверил руль ребенку. Главу семейства оштрафовали на 30 тыс. рублей, а машину поместили на спецстоянку.

Ранее житель Улуг-Хемского района Тувы допустил аварию с опрокидыванием автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом он был лишен водительских прав. В результате ДТП погибла его пятилетняя дочь. Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима.

Волгоградская область
полиция
дети
пьяные
МВД
