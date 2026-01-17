Мальчик прилип к домофону языком и попал на видео

В Челябинской области мальчик примерз языком к домофону на 20-градусном морозе, сообщает Telegram-канал «Регион 74». Ребенок пытался зайти в дом на улице 250-летия Челябинска.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик подошел к подъездной двери и коснулся языком холодного металлического домофона. Из-за мороза язык ребенка сразу прилип к поверхности, и он оказался в ловушке.

В этот момент на вызов по домофону ответила, предположительно, родственница мальчика. Однако ребенок не смог объяснить, что с ним произошло. Услышавшая крик женщина сообщила, что придет на помощь.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что чаще всего от обморожения страдают уши, щеки, нос и пальцы. По его словам, во время низких температур организм старается хорошо снабжать кровью жизненно важные органы. Эксперт отметил, что для профилактики обморожений важно правильно подбирать одежду. Умнов посоветовал выбирать свободные вещи, в которых есть воздушная прослойка.