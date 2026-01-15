Названы части тела, чаще всего подверженные обморожению Хирург Умнов: обморожению чаще всего подвержены щеки и уши

Обморожение в первую очередь грозит щекам, ушам, носу и пальцам конечностей, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, организм в холоде жертвует кровоснабжением в эти части тела ради защиты жизненно важных органов.

Наш организм в любой стрессовой ситуации старается обеспечить наилучшее кровоснабжение для самых важных органов, таких как головной мозг, сердце и легкие. В частности, это обеспечивается за счет нарушения кровоснабжения на периферии. Наиболее сильному воздействию холода подвержены такие участки тела, как нос, губы, уши, щеки, пальцы нижних и верхних конечностей. Кроме того, они быстрее замерзают за счет близкого расположения к повреждающему фактору, — пояснил Умнов.

Он отметил, что для эффективной профилактики обморожений критически важно правильно подбирать одежду. По его словам, она должна не только быть теплой, но и сохранять возможность циркуляции воздуха.

Как защитить себя от обморожения? Нужно стараться ходить в теплой непромокаемой одежде. Особенно это касается ботинок. Одежда должна быть мягкой и не тесной, чтобы сохранялась прослойка воздуха между кожей и тканью. Так лучше будет сохраняться тепло. Если есть термобелье, то используйте и его. И не забывайте заходить в теплые помещения, чтобы отогреться, — резюмировал Умнов.

Ранее заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин заявил, что при температуре ниже 15 градусов или сильном ветре необходимо каждые полчаса заходить в помещение и менять промокшую одежду у детей. По его словам, также важно следить за тем, чтобы носки и варежки оставались сухими.