29 декабря 2025 в 12:46

Спасатель объяснил, как уберечь ребенка от обморожения

Спасатель Сорокин: менять мокрую одежду на морозе необходимо раз в полчаса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При температуре ниже 15 градусов или сильном ветре необходимо каждый полчаса заходить в помещение и менять промокшую одежду у детей, рассказал «Радио 1» заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин. Он отметил, что перед прогулкой необходимо правильно выбрать одежду.

Профилактика начинается с грамотного подбора одежды. Принцип многослойности незаменим. Первый слой – термобелье, отводящее влагу, второй – флис или шерсть для сохранения тепла, третий – мембранный или пуховый комбинезон для защиты от ветра и воды, – рассказал Сорокин.

Спасатель напомнил, что необходимо следить за тем, чтобы носки и варежки оставались сухими. Он отметил, что перед выходом на улицу открытые участки кожи лучше смазать зимним защитным кремом.

Ранее врач Дмитрий Еделев рассказал, что с провалившегося под лед человека необходимо снять мокрую одежду. Он предупредил, что не стоит раздевать человека догола на морозе.

