26 февраля 2026 в 11:30

Мятая одежда станет идеально ровной за минуты: простой способ без утюга и усилий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глажка всегда отнимает время и силы, особенно когда вещей много, а спешка не ждёт. Я давно пользуюсь простым домашним средством, которое помогает разгладить складки без утюга. Способ выручает перед выходом из дома и особенно удобен в поездках.

Для приготовления раствора понадобится 200 мл воды и 1 столовая ложка кондиционера для волос. Смесь перелейте в пульверизатор и хорошо встряхните. Повесьте мятую вещь на плечики и слегка опрыскайте ткань, уделяя внимание заломам. Затем аккуратно расправьте материал руками и оставьте до высыхания.

Есть и усиленный вариант: на 400 мл воды добавьте по 1 столовой ложке уксуса и кондиционера для белья. Такой состав не только разглаживает, но и освежает ткань. Уже через 10 минут вещь выглядит аккуратно и опрятно. Волокна становятся мягче, складки исчезают, а одежду можно сразу надевать — быстро и без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, что катышки быстро портят вид даже самого дорогого пальто, и вещь начинает выглядеть неопрятно. Но я давно убедилась: вернуть аккуратность можно без химчистки и специальных приборов. Помогают простые предметы, которые есть практически в каждом доме.

Марина Макарова
М. Макарова
