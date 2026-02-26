Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 12:45

PR-агент перечислила лучшие подарки к 8 Марта

PR-агент Бастрыкина: техника станет приятным и полезным подарком к 8 Марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Различная техника станет приятным и полезным подарком к 8 Марта, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» руководитель коммуникационного агентства Анастасия Бастрыкина. Она предложила рассмотреть в качестве подарка новый фен, смартфон или умные часы.

Если получательница подарка увлекается спортом или просто здоровым образом жизни, то она особенно оценит этого незаменимого помощника. Тех, кто ценит практичность и удобство, порадует робот-пылесос, — рассказала Бастрыкина.

Она также призвала рассмотреть в качестве вариантов подарка игровые консоли. По словам агента, такой подарок обеспечит уютное времяпрепровождение и возможность совместного досуга.

Ранее психолог Дарья Сальникова рассказала, что внимание мужчины станет лучшим подарком для каждой женщины на 8 Марта. Эксперт напомнила, что при выборе сюрприза на этот праздник важно учитывать индивидуальные предпочтения избранницы.

подарки
праздники
советы
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан решил «натравить» особую миссию ЕС на Киев
Захарова обнаружила закономерность в преступлениях Киева
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика
Песков обозначил отношение России к участию США в переговорах по Украине
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
В Совфеде назвали возможную причину переноса переговоров по Украине
Песков напомнил о ядерном факторе на переговорах
Эколог предупредил москвичей о появлении пауков в квартирах
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.