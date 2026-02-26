PR-агент перечислила лучшие подарки к 8 Марта PR-агент Бастрыкина: техника станет приятным и полезным подарком к 8 Марта

Различная техника станет приятным и полезным подарком к 8 Марта, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» руководитель коммуникационного агентства Анастасия Бастрыкина. Она предложила рассмотреть в качестве подарка новый фен, смартфон или умные часы.

Если получательница подарка увлекается спортом или просто здоровым образом жизни, то она особенно оценит этого незаменимого помощника. Тех, кто ценит практичность и удобство, порадует робот-пылесос, — рассказала Бастрыкина.

Она также призвала рассмотреть в качестве вариантов подарка игровые консоли. По словам агента, такой подарок обеспечит уютное времяпрепровождение и возможность совместного досуга.

Ранее психолог Дарья Сальникова рассказала, что внимание мужчины станет лучшим подарком для каждой женщины на 8 Марта. Эксперт напомнила, что при выборе сюрприза на этот праздник важно учитывать индивидуальные предпочтения избранницы.