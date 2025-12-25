Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:39

Врач рассказал, как помочь человеку, провалившемуся под лед

Врач Еделев: с провалившегося под лед человека нужно снять мокрую одежду

Лед на реке Лед на реке Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С провалившегося под лед человека необходимо снять мокрую одежду, рассказал Общественной Службе Новостей доктор медицинских наук врач Дмитрий Еделев. Он предупредил, что не стоит раздевать человека догола на морозе.

Нужно вызвать скорую и уйти с холода и ветра. Аккуратно снять с человека мокрое. Но не надо раздевать догола на морозе! Делать это нужно в укрытии и максимально быстро. После — укутать в сухие одеяла, куртки и изолировать от земли, — рассказал Еделев.

Врач также посоветовал дать пострадавшему теплое питье с медом, вареньем или шоколадом. Он предупредил, что в такой ситуации человеку ни в коем случае нельзя давать алкоголь.

Ранее в пресс-службе МЧС рассказали, что на морозе запрещено выпивать, так как нетрезвый человек не сможет контролировать признаки обморожения. Специалисты отметили, что алкоголь лишь ненадолго расширяет сосуды.

врачи
обморожения
лед
помощь
