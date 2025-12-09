В МЧС рассказали, почему опасно согреваться с помощью алкоголя МЧС: нетрезвый человек не сможет контролировать признаки обморожения

На морозе запрещено выпивать, так как нетрезвый человек не сможет контролировать признаки обморожения, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Специалисты отметили, что алкоголь лишь ненадолго расширяет сосуды.

Человек, употребляющий алкоголь, не может концентрировать внимание на признаках обморожения. Курить на морозе также не следует, поскольку под влиянием никотина происходит до 40% сужения кровеносных периферических сосудов на конечностях, особенно на стопах, — рассказал врач-хирург Владимир Сосковец.

В ведомстве также напомнили, что при обморожении нельзя растирать кожу жиром или спиртом, а также погружать конечности в горячую воду. Специалисты посоветовали зимой одеваться в несколько слоев одежды и правильно подбирать обувь для морозов.

Ранее сообщалось, что движение в общем потоке и соблюдение дистанции помогут избежать травм во время катания на коньках. Эксперты Роспотребнадзора посоветовали избегать резких маневров и не употреблять алкоголь.