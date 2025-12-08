В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках

Роспотребнадзор: на катке необходимо ехать по направлению потока

Движение в общем потоке и соблюдение дистанции помогут избежать травм во время катания на коньках, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора. Также эксперты посоветовали избегать резких маневров.

В ведомстве напомнили, что употребление алкоголя крайне не рекомендуется перед выходом на каток. Это снизит координацию и скорость реакции.

После завершения катания лучше не выходить сразу на мороз. После физической активности организму необходимо дать время на адаптацию — посидеть в раздевалке, сменить влажную одежду и выпить чай.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что в случае повреждения льда на катке его владельцы имеют право требовать возмещения ущерба. По его словам, за хулиганство на площадке нарушителя могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа или ареста.