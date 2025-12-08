ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:04

В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках

Роспотребнадзор: на катке необходимо ехать по направлению потока

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Движение в общем потоке и соблюдение дистанции помогут избежать травм во время катания на коньках, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора. Также эксперты посоветовали избегать резких маневров.

В ведомстве напомнили, что употребление алкоголя крайне не рекомендуется перед выходом на каток. Это снизит координацию и скорость реакции.

После завершения катания лучше не выходить сразу на мороз. После физической активности организму необходимо дать время на адаптацию — посидеть в раздевалке, сменить влажную одежду и выпить чай.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что в случае повреждения льда на катке его владельцы имеют право требовать возмещения ущерба. По его словам, за хулиганство на площадке нарушителя могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа или ареста.

Роспотребнадзор
катки
безопасность
правила
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда Путин наградит Героев России
Пассажиры рейса Шанхай — Москва массово отравились после обеда на борту
Раскрыта новая схема обмана жильцов застройщиками
Калининградец отдал деньги мошенникам после сообщения о победе в конкурсе
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер засунула сына в вакуумный пакет, откачала воздух и засняла на видео
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.