В США указали Трампу на деликатный вопрос об Украине NYT: Трампу предстоит решить сложный вопрос по гарантиям безопасности для Киева

Президент США Дональд Трамп стоит перед сложной дилеммой относительно обеспечения безопасности Украины, передает The New York Times (NYT). Американскому президенту предстоит выяснить, готова ли страна взять на себя обязательства по оказанию военной помощи Киеву.

Детали гарантий безопасности, содержащихся в проекте предложения украинских и американских переговорщиков, остаются неясными. Но если описание обязательств по статье 5, которыми пользуются союзники по НАТО, высказанное (президентом Украины. — NEWS.ru) Владимиром Зеленским, соответствует действительности, то это станет огромным сдвигом в политике США, — говорится в материале.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США не дадут Украине долгосрочные гарантии безопасности, например, на 50 лет. Киев, имея слабую позицию, вынужден соглашаться на краткосрочные обязательства. По словам эксперта, для Зеленского приоритетно вступление в НАТО, но это маловероятно. Даже 15-летнее соглашение может быть воспринято как временное и условное, так как его может отменить следующий президент США, считает эксперт.