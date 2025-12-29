Путин поручил и дальше расширять полосу безопасности на границе с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о продолжении мероприятий по укреплению безопасности на границе с Украиной в 2026 году. Это заявление он сделал на совещании о ситуации в зоне СВО. Командующий группировкой «Север» подчеркнул, что ширина этой полосы в Сумской области превышает 60 километров по фронту, а ее глубина составляет более 16 километров.

Продолжить в 2026 году работу по расширению полосы безопасности, — сказал глава государства.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал Герасимов доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации на Украине. По его словам, российские войска успешно продвигаются, несмотря на сопротивление ВСУ. В декабре прошлого года под контроль России перешли 700 кв. км и 32 населенных пункта.

До этого Герасимов сообщил, что за последний год российские вооруженные силы освободили 334 населенных пункта на территории специальной военной операции. Общая площадь освобожденных территорий составила около 6 тыс. квадратных километров. По его словам, российские военные ведут активные наступательные действия практически по всей протяженности фронта.