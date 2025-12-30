Новый год — 2026
В США раскрыли причины затягивания урегулирования кризиса на Украине

Аналитик Слебода: в США и ЕС заинтересованы в продолжении кризиса на Украине

Мирный процесс по урегулированию кризиса на Украине замедляется из-за разногласий внутри правительств США и стран Евросоюза, которые выступают за продолжение боевых действий, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире своего YouTube-канала. Он отметил, что в западных странах сохраняется влияние политических сил, ориентированных на эскалацию конфликта.

Немало людей в Европе и США действительно хотят прямого военного столкновения с Россией, — заявил Слебода.

Слебода указал на расстановку сил в Конгрессе США. По его оценке, большинство по-прежнему составляют сторонники политики традиционной гегемонии.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США не дадут Украине долгосрочные гарантии безопасности, например на 50 лет. Киев, имея слабую позицию, вынужден соглашаться на краткосрочные обязательства. По словам эксперта, для президента Украины Владимира Зеленского приоритетно вступление в НАТО, но это маловероятно. Даже 15-летнее соглашение может быть воспринято как временное и условное, так как его может отменить следующий президент США, подчеркнул Дудаков.

До этого Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп предложил Киеву гарантии безопасности сроком на 15 лет. Власти Украины хотят продлить их до 30 лет.

