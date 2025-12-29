Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 13:30

Политолог ответил, дадут ли США Украине гарантии безопасности на 50 лет

Политолог Дудаков: США не дадут Украине гарантии безопасности на 50 лет

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в клубе Мар-а-Лаго Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в клубе Мар-а-Лаго Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США не дадут Украине гарантии безопасности на 50 лет, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Киев вынужден соглашаться на гораздо менее долгосрочные обязательства со стороны Вашингтона из-за слабой переговорной позиции.

Дадут ли США гарантии безопасности Украине на 50 лет? Для Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) приоритетным сценарием было бы приглашение Киева в НАТО, но это, очевидно, нереалистично. В отсутствие этого он требует себе гарантии безопасности сродни пятой статье устава Альянса. Я, честно говоря, не верю в то, что США предоставят эти гарантии. Но даже если они будут, то ненадолго. Все отлично понимают, что переговорная позиция Украины сейчас довольно слабая. Ее дожимают и антикоррупционным треком, и ситуацией на поле боя. Зеленскому не удастся хотя бы в чем-то убедить Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru), — пояснил Дудаков.

Он добавил, что даже соглашение на 15 лет будет сложно представить украинскому обществу как дипломатическую победу. По мнению американиста, все стороны понимают временный и условный характер таких возможных гарантий, так как следующий президент США сможет их отменить.

Если Зеленскому удастся добиться от США гарантий безопасности на те же 15 лет, ему не удастся этот сценарий продать как победу. Учитывая тот факт, что все отлично понимают: даже если гарантии дадут, вполне вероятно, что никто их соблюдать не будет. И следующий президент США через 15 лет вполне может отменить их довольно быстро. Поэтому для Зеленского такой сценарий неоптимальный. Это максимум, который есть на столе на текущий момент, поэтому ему придется на это идти. Хотя сейчас он пытается торговаться, говоря о том, что давайте хотя бы не 15 лет, а 30 либо 50, — резюмировал Дудаков.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп предложил Киеву гарантии безопасности сроком на 15 лет. Президент Украины выразил желание продлить этот интервал до 30 лет.

Политолог Андрей Кортунов ранее заявил, что встреча между Зеленским и Трампом в Майами не привела к значительным результатам. По его словам, сторонам предстоят дополнительные раунды переговоров, в частности с участием России.

Владимир Зеленский
США
Украина
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далеко»
Врач ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
В Сбере ответили на слухи о сбоях в работе своих приложений
Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.