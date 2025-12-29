Политолог ответил, дадут ли США Украине гарантии безопасности на 50 лет

США не дадут Украине гарантии безопасности на 50 лет, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Киев вынужден соглашаться на гораздо менее долгосрочные обязательства со стороны Вашингтона из-за слабой переговорной позиции.

Дадут ли США гарантии безопасности Украине на 50 лет? Для Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) приоритетным сценарием было бы приглашение Киева в НАТО, но это, очевидно, нереалистично. В отсутствие этого он требует себе гарантии безопасности сродни пятой статье устава Альянса. Я, честно говоря, не верю в то, что США предоставят эти гарантии. Но даже если они будут, то ненадолго. Все отлично понимают, что переговорная позиция Украины сейчас довольно слабая. Ее дожимают и антикоррупционным треком, и ситуацией на поле боя. Зеленскому не удастся хотя бы в чем-то убедить Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru), — пояснил Дудаков.

Он добавил, что даже соглашение на 15 лет будет сложно представить украинскому обществу как дипломатическую победу. По мнению американиста, все стороны понимают временный и условный характер таких возможных гарантий, так как следующий президент США сможет их отменить.

Если Зеленскому удастся добиться от США гарантий безопасности на те же 15 лет, ему не удастся этот сценарий продать как победу. Учитывая тот факт, что все отлично понимают: даже если гарантии дадут, вполне вероятно, что никто их соблюдать не будет. И следующий президент США через 15 лет вполне может отменить их довольно быстро. Поэтому для Зеленского такой сценарий неоптимальный. Это максимум, который есть на столе на текущий момент, поэтому ему придется на это идти. Хотя сейчас он пытается торговаться, говоря о том, что давайте хотя бы не 15 лет, а 30 либо 50, — резюмировал Дудаков.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп предложил Киеву гарантии безопасности сроком на 15 лет. Президент Украины выразил желание продлить этот интервал до 30 лет.

Политолог Андрей Кортунов ранее заявил, что встреча между Зеленским и Трампом в Майами не привела к значительным результатам. По его словам, сторонам предстоят дополнительные раунды переговоров, в частности с участием России.