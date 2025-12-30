Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 11:30

Прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки под Рязанью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура Рязанской области добилась ликвидации несанкционированной свалки на территории Выжелесского сельского поселения в Спасском районе, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на надзорный орган. В отношении должностного лица администрации муниципалитета возбудили административное дело.

Как установили специалисты, возле контейнерной площадки вблизи жилого дома организовали свалку из древесных отходов, строительного мусора, автомобильных шин и прочих материалов. Все материалы по делу направили в региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что жители деревни Отевка Нижнесергинского района Свердловской области более месяца ожидают вывоза мусора из-за аварийного состояния моста. Скопление отходов привело к тому, что в населенный пункт начали заходить лисы. Местные жители опасаются появления более опасных хищников, в частности медведей.

