Прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки под Рязанью

Прокуратура Рязанской области добилась ликвидации несанкционированной свалки на территории Выжелесского сельского поселения в Спасском районе, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на надзорный орган. В отношении должностного лица администрации муниципалитета возбудили административное дело.

Как установили специалисты, возле контейнерной площадки вблизи жилого дома организовали свалку из древесных отходов, строительного мусора, автомобильных шин и прочих материалов. Все материалы по делу направили в региональное управление Роспотребнадзора.

