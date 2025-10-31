Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 19:12

Деревня в российском регионе заросла мусором из-за аварийного моста

Жители Отевки в Свердловской области остались на месяц без вывоза мусора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители деревни Отевка Нижнесергинского района Свердловской области более месяца ожидают вывоза мусора из-за аварийного состояния моста, сообщает ЕАН. По информации издания, скопление отходов привело к тому, что в населенный пункт начали заходить лисы. Местные жители опасаются появления более опасных хищников, в частности медведей.

Проезд мусоровозов по мосту через реку Бисерть является небезопасным. При этом отмечается, что мост должен был быть отремонтирован еще в 2024 году. Несмотря на превращение деревни в свалку, жители Отевки получили квитанции за вывоз мусора, оплатить которые нужно до 10 ноября.

В департаменте информполитики Свердловской области журналистам сообщили, что в настоящее время изучаются обходные маршруты для вывоза мусора из Отевки, например через деревни Ключевая и Красный Партизан. В администрации добавили, что ремонт участка обходной дороги запланирован только на 2026 год, при условии увеличения финансирования муниципалитета.

Ранее сообщалось, что село Новокулей, где на ремонт дорожного полотна выделили более миллиарда рублей, оказалось отрезано от цивилизации из-за затопленных дорог. Машины вязнут в ямах, полных дождевой воды, а выход из дома теперь напоминает преодоление полосы препятствий.

деревни
мосты
свалки
Свердловская область
