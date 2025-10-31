Деревня в российском регионе заросла мусором из-за аварийного моста Жители Отевки в Свердловской области остались на месяц без вывоза мусора

Жители деревни Отевка Нижнесергинского района Свердловской области более месяца ожидают вывоза мусора из-за аварийного состояния моста, сообщает ЕАН. По информации издания, скопление отходов привело к тому, что в населенный пункт начали заходить лисы. Местные жители опасаются появления более опасных хищников, в частности медведей.

Проезд мусоровозов по мосту через реку Бисерть является небезопасным. При этом отмечается, что мост должен был быть отремонтирован еще в 2024 году. Несмотря на превращение деревни в свалку, жители Отевки получили квитанции за вывоз мусора, оплатить которые нужно до 10 ноября.

В департаменте информполитики Свердловской области журналистам сообщили, что в настоящее время изучаются обходные маршруты для вывоза мусора из Отевки, например через деревни Ключевая и Красный Партизан. В администрации добавили, что ремонт участка обходной дороги запланирован только на 2026 год, при условии увеличения финансирования муниципалитета.

