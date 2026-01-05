Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 20:25

Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ

Артамонов: обломки БПЛА повредили газопровод и крыши домов в Липецкой области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В результате падения обломков беспилотника в Елецком округе повреждены газопровод и несколько частных домов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Аварийные службы оперативно устранили последствия на газовой трубе, подача газа восстановлена.

В Елецком округе обломками БПЛА повреждены крыши нескольких частных домов. Также обломки задели газовую трубу. В настоящее время повреждения газопровода устранены. Газоснабжение восстановлено, — написал он.

Пострадала одна женщина — ее госпитализировали с осколочным ранением. На месте происшествия работают оперативные службы, заключил Артамонов.

Днем 5 января российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 50 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 44 были уничтожены над Белгородской областью. До этого российские системы ПВО сбили 253 дрона. Беспилотники направлялись к 14 российским регионам.

До этого украинский БПЛА врезался в один из этажей строящейся курской многоэтажки. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате инцидента никто не пострадал.

происшествия
БПЛА
атаки ВСУ
ВСУ
