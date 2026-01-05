Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 19:55

«Никаких оправданий»: Небензя об атаке США на Венесуэлу

Небензя заявил, что нет никаких оправданий преступлению США против Венесуэлы

Василий Небензя Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
Американская операция в Каракасе — это циничное преступление, которому не может быть оправдания, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале организации. По его мнению, любые недосказанности между обеими странами должны решаться мирным путем.

Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем диалога, — высказался Небензя.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что операция США создает опасный прецедент в международном праве и негативно сказывается на безопасности в Латинской Америке. Он призвал стороны к сдержанности, отметив, что последствия текущего кризиса могут выйти далеко за пределы границ Венесуэлы.

До этого сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Франциска Брантнер назвала действия США империализмом в чистом виде. Политик добавила, что заявления президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию должны стать для Европы «тревожным сигналом».

ООН
США
атаки
Василий Небензя
Венесуэла
