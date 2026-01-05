«Империализм в чистом виде»: в Германии осудили США за атаку на Венесуэлу

Действия Соединенных Штатов в Венесуэле являются империализмом в чистом виде, заявила сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Франциска Брантнер в интервью газете Augsburger Allgemeine. По ее словам, мировому порядку грозит откат к эпохе права грубой силы.

Угрожать стране военной силой без какой-либо международно-правовой легитимации и при этом откровенно заявлять, что цель — ее нефтяные ресурсы, — это империализм в чистом виде, — подчеркнула она.

Политик добавила, что заявления президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию должны стать для Европы «тревожным сигналом». Брантнер раскритиковала лидера немецкой оппозиции Фридриха Мерца за попытку избежать конфронтации, заявив, что глава Белого дома реагирует только на решительность. Она призвала немецкого канцлера сыграть в этой ситуации ключевую роль.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Трамп видит в Гренландии важный элемент угрозы нацбезопасности для США и стратегии установления американского превосходства в Западном полушарии. Однако, по его словам, для установления контроля над островом США могут не прибегать к сценариям, подобным событиям в Венесуэле.