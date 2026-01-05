Генсек ООН выразил опасения из-за ситуации в Венесуэле Гутерриш: атака США на Венесуэлу создала опасный прецедент в международном праве

Операция США создает опасный прецедент в международном праве и негативно сказывается на безопасности в Латинской Америке, считает генсек ООН Антониу Гутерриш. Его обращение было зачитано на экстренном заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке.

Я глубоко обеспокоен возможным обострением нестабильности в стране, потенциальным воздействием на регион, а также прецедентом, который это может создать для отношений между странами, — высказался генсек.

По мнению главы организации, силовое вмешательство способно критически обострить ситуацию внутри страны. В ООН также опасаются, что прямое использование военной силы против суверенного государства создаст деструктивную модель поведения в мировой политике.

Гутерриш призвал стороны к сдержанности, отметив, что последствия текущего кризиса могут выйти далеко за пределы границ Венесуэлы. Дипломаты подчеркивают необходимость возврата к мирному урегулированию в рамках международного права.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на возможность силового вмешательства в дела еще одной латиноамериканской страны. Комментируя ситуацию в Венесуэле, он аналогичным образом охарактеризовал Колумбию, заявив, что ею управляет «больной человек», который производит наркотики для США.