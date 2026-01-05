Атака США на Венесуэлу
История со взрывчаткой в Москве приобрела неожиданный поворот

В Москве не подтвердилось сообщение о взрывчатке в машине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Информация о взрывчатке, которая якобы была найдена в багажнике автомобиля в Москве, не подтвердилась, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Сотрудники экстренных служб оцепили двор в районе Свиблово вечером 5 января.

Угроза не подтвердилась, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Свиблово кинолог с собакой проходила мимо автомобилей, и животное учуяло запах взрывчатого вещества. В итоге собака «указала» на багажник припаркованной Lada Granta (по другим данным — Lada Priora). Местные жители рассказывали, что всю территорию двора, включая детскую площадку, оцепили.

Также стало известно, что в Первоуральске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате загорелись три квартиры. В МЧС рассказали, что пожарные спасли двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно. Последствия ликвидировали 15 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники. По предварительной информации, площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

