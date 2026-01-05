История со взрывчаткой в Москве приобрела неожиданный поворот В Москве не подтвердилось сообщение о взрывчатке в машине

Информация о взрывчатке, которая якобы была найдена в багажнике автомобиля в Москве, не подтвердилась, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Сотрудники экстренных служб оцепили двор в районе Свиблово вечером 5 января.

Угроза не подтвердилась, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Свиблово кинолог с собакой проходила мимо автомобилей, и животное учуяло запах взрывчатого вещества. В итоге собака «указала» на багажник припаркованной Lada Granta (по другим данным — Lada Priora). Местные жители рассказывали, что всю территорию двора, включая детскую площадку, оцепили.

