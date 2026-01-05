Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 19:24

Новый теракт в Москве? Где нашли заминированный автомобиль, что известно

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полиция проверяет автомобиль на северо-востоке Москвы. Что известно, кто обнаружил взрывчатку, есть ли угроза теракта в столице?

Что известно о взрывчатке в машине в Москве

5 января в районе Свиблово был обнаружен заминированный автомобиль. Отмечается, что кинолог с собакой проходила мимо автомобилей, и животное учуяло запах взрывчатого вещества. В итоге собака «указала» на багажник припаркованной Lada Granta (по другим данным — Lada Priora).

По информации местных жителей, взрывчатка, предположительно, находится между бампером и колесом.

Территорию в районе улицы Седова, включая детскую площадку, оцепили. Жители пишут в местных чатах, что подозрительный предмет находится в багажнике одного из припаркованных автомобилей.

Хозяина авто пока найти не удалось. Двор оцепили, работают кинологи. Ожидается приезд саперов, также на месте замечена пожарная машина.

Кто взрывает автомобили в Москве, угроза терактов

22 декабря на юге Москвы произошел теракт: неизвестные заминировали личный автомобиль генерал-лейтенанта ВС РФ Фанила Сарварова. Следственный комитет сообщил, что он был тяжело ранен в результате взрыва и скончался на руках у врачей.

24 декабря двое полицейских и подозреваемый погибли при попытке задержания при детонации СВУ. Предположительно, взрывника заметили, когда он собирался установить взрывчатку на полицейский автомобиль.

До этого в ноябре в Москве пострадал ребенок, который попытался поднять объект, похожий на зажигалку. Все эти действия связывают с операциями Службы безопасности Украины (СБУ), которая использует нанятых в даркнете агентов («дропов») для совершения провокаций. В Сети предположили, что новый глава СБУ Евгений Хмара может предпринять новые атаки в ближайшее время.

Большинство терактов удается предотвратить российским силовикам. В начале декабря были предотвращены сразу два покушения против офицеров Минобороны РФ и Черноморского флота. 26 декабря в Ставрополе задержали девушку, которая пыталась взорвать офицера Минобороны. Спецслужбы регулярно сообщают о задержаниях организаторов и потенциальных исполнителей терактов и диверсий.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин на совещании Совбеза подчеркивал, что Россия в состоянии реагировать на любые угрозы.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнений: Россия в состоянии ответить. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер», — указал Путин.

