«Коротко о приоритетах»: какие теракты удается предотвратить в России?

Оперативники ФСБ предотвратили теракты в двух регионах России. Кто планировал теракт, что стало целью и почему в Сети остались недовольны действиями силовиков?

Какие теракты удалось предотвратить на юге России

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в двух регионах России удалось предотвратить нападения на еврейские культовые объекты.

В Красноярске были задержаны двое выходцев из страны в Средней Азии. Они собирались подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в городской синагоге (Красноярского еврейского общинного дома). Взрывчатку нашли в тайнике в заброшенном здании. Там же обнаружены химические реагенты, поражающие элементы и схема подрыва.

«Хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей», — рассказал один из задержанных.

Суд в Красноярске заключил их под стражу на два месяца.

В Пятигорске (Ставропольский край) был задержан гражданин России, который хотел закидать здание Еврейской религиозной общины бутылками с зажигательной смесью. У него были изъяты бутылки, ножи и мобильные телефоны с указаниями от иностранных кураторов. Он признал свою вину.

ФСБ сообщила, что задержанные поддерживали контакт. Предположительно, они являются сторонниками запрещенной международной террористической организации. Теракты против синагог готовились под предлогом защиты интересов граждан Палестины, страдающих в ходе палестино-израильского конфликта.

«В действительности же целью террористов являлось разжигание межнациональной розни с целью спровоцировать массовые выступления на территории РФ, аналогичные беспорядкам в Дагестане в октябре 2023 года», — подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Беспорядки в Дагестане Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Почему в Сети остались недовольны действиями силовиков, кого обвиняют

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода поблагодарил ФСБ за предотвращение терактов в канун праздника (с 6 по 13 октября иудеи отмечают праздник Суккот. — NEWS.ru). Он отметил, что не знает подробностей операции.

«Конечно, мы обеспокоены, но, к сожалению, в наше время, вот неспокойное время, надо, конечно, думать и об охране культовых учреждений, и о безопасности прихожан», — заявил Борода.

Он добавил, что Федерация еврейских общин будет и далее рассчитывать на защиту правоохранителей.

В Telegram новости о предотвращении терактов в синагогах вызвали неоднозначную реакцию.

«Коротко о приоритетах. Предотвратить теракт в „Крокусе“, где погибло 150 человек от рук террористов, в ФСБ, конечно же, не смогли», — заявил в своем Telegram-канале провокационный блогер Алекс Паркер.

В комментариях часть читателей его поддержала.

«В былые времена ходила грустная шутка, мол, если начался обстрел, чтобы уцелеть, прижмись к российско-украинскому трубопроводу. Туда точно стрелять не будут. Теперь, если начнется жесть, то спасайся на территории синагоги. Там безопасно», — написал Коля Маржин.

Другие пользователи раскритиковали авторов Паркера за такой выпад в сторону российских силовиков.

«Админ группы явно играется с огнем. Особенно оперируя такими трагедиями, как „Крокус“», — заявил пользователь Первый номер.

Нужна ли охрана евреям в России? Какие нападения и теракты не удалось предотвратить

Ситуация с безопасностью еврейских общин в России привлекла внимание на фоне обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года: уже вскоре иностранным кураторам удалось спровоцировать антисемитские акции в преимущественно мусульманском Дагестане, где исторически проживает община горских евреев.

28 октября провокаторам в Telegram удалось убедить дагестанцев, что в республике якобы собираются расселять беженцев из Израиля. Толпа с криками «Выгнать евреев из Дагестана!» сначала осадила отель «Фламинго», а на следующий день подожгла строящийся еврейский культурный центр в Нальчике.

Вечером 29 октября провокации вылились в крупномасштабные беспорядки в аэропорту Махачкалы: манипуляторы в соцсетях рассказали дагестанцам, что якобы туда прилетает самолет с «беженцами из Израиля». Прибывшая толпа сначала стала искать израильтян среди прибывших пассажиров; потом люди решили, что якобы «евреев прячут в аэропорту» и штурмом взяла воздушную гавань. В результате беспорядков пострадали 20 человек, в том числе полицейские, аэропорту был нанесен серьезный ущерб.

Местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, 2023 год Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Подстрекателями беспорядков оказались украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО), которым помогали Telegram-каналы, связанные со сбежавшим из РФ на Украину журналистом Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Через несколько месяцев, 23 июня 2024 года, в дагестанских Махачкале и Дербенте произошли одновременные нападения на синагоги и церкви.

Боевики, связанные с международными террористическими организациями, сожгли синагогу в Махачкале, после чего напали на Свято-Успенский кафедральный собор — они застрелили охранника, но не смогли ворваться внутрь храма, где спрятались прихожане. Одновременно было совершено нападение на синагогу в Дербенте. После этого боевики напали на церковь Покрова Пресвятой Богородицы, где убили 66-летнего священника Николая Котельникова.

Как оказалось впоследствии, террористы, которые устроили нападение на «Крокус Сити Холл», были тесно связаны с Дагестаном. Так, уже 18 августа 2025 года стало известно, что соучастник теракта Зубайдулло Исмоилов был задержан в мечети села Новый Агачаул в Дагестане, когда пытался скрыться от полиции.

