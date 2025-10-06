«Мгновенная карма» за обстрел Белгорода: удары по Украине 6 октября

ВС РФ нанесли новую серию ударов по целям на Украине. Какие объекты уничтожены в ночь на 6 октября, как отомстили за удар по Белгороду, куда попали под Одессой, что за цели поражены под Киевом?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 6 октября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 октября по целям на Украине ВС РФ выпустили 116 ударных БПЛА (типа «Герань-2», «Гербера» и других типов).

Украинские военные признали попадания 30 ударных БПЛА в семи районах. При этом реальное количество ударов может быть намного больше: так, ВСУ вообще не упоминают ракетный удар в Одесской области, о котором сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Харькову, «ответка» за Белгород

Около 22:00 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе по энергетической инфраструктуре. Без света оказались около 40 тыс. абонентов в Белгороде и районах области.

Российские и украинские Telegram-каналы сообщили, что удар в городской черте Белгорода нанесен двумя установками РСЗО HIMARS из района Харькова.

В течение часа, еще до того как Гладков успел собрать совещание регионального правительства, ВС РФ нанесли по Харькову более 15 ударов. В результате в Харькове наступил блэкаут: Telegram-канал «Донбасский партизан» указывает, что точечный удар БПЛА «Герань-2» поразил подстанцию 110/35/6 кВ «Бавария» в Харькове.

«Кстати, одна из установок HIMARS была уничтожена в результате тщательной доразведки в районе населенного пункта Средний Бурлук (восточнее Чугуева, в 45 км)», — отмечает военкор Александр Сладков.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Куда попали в Одесской области, о чем умалчивают ВСУ

Российские и украинские источники в Telegram сообщили о ракетной атаке в Одесской области в районе поселка Татарбунары. Официальные ресурсы ВСУ ничего не сообщали о ракетном ударе.

«Был нанесен ракетный удар в районе Татарбунары, и крупная группа „Гераней“ атаковала цель в районе Новых Беляров. Судя по карте, там много потенциальных целей», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

По данным украинских источников, этот район часто становится целью русских ракет и дронов: там между Черным морем и лиманом Сасык находятся базы отдыха, на которых размещены иностранные наемники и военные специалисты из стран НАТО.

В Новых Белярах располагается Одесский припортовый завод (ОПЗ) — крупное химическое предприятие, которое специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Месяц назад стало известно, что ОПЗ будет продан (вероятно, покупателям из США). «Версия» отмечает, что с начала СВО по Одесскому припортовому заводу «прилетело» всего один раз.

Также пророссийский Telegram-канал «Типичная Одесса» сообщает, что в ночь на 6 октября ВС РФ нанесли удар по порту Южный в Одессе, утром продолжалось горение.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были поражены подстанции на Украине в ночь на 6 октября

«Донбасский партизан» сообщил об успешном ударе «Герани» по подстанции ПС-110/10 кВ в Черниговской области. Подстанция находится в городе Ичне и распределяла электроэнергию на северо-восточный участок Прилукского района.

«Пожар охватил площадь около 200 кв. м. Автоматическое резервирование через подстанцию „Прилуки-Северная“ не сработало из-за превышения нагрузки на линиях Л-112 и Л-114, что подтверждает износ сети и отсутствие должного резервирования», — указывает «Донбасский партизан».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Где еще поражали цели на Украине 6 октября

Серия ударов отмечена в Киевской области, в районе Василькова, Фастова и Калиновки. По данным «Донбасского партизана», там поражен ключевой топливно-логистический узел.

«По территории логистического комплекса „АС-Инвестмент“ в районе Калиновки (Фастовский район, Киевская область) был нанесен массированный удар с применением БПЛА. Объект выполнял функции промежуточного хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивая снабжение центрального и южного направлений. Зафиксировано 11 попаданий БПЛА. Возникли множественные очаги возгораний, часть оборудования полностью уничтожена», — указывает Telegram-канал.

Также источники сообщили о взрывах в Кировоградской области, Кривом Роге и окрестностях Сум.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

