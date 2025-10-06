Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 09:05

Промышленный объект загорелся на юге Украины

Власти Одесской области сообщили о пожаре на промышленном объекте

Промышленный объект полыхал в Одесской области на юге Украины ночью 6 октября, рассказал глава областной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. По его словам, спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Зафиксировано попадание по территории промышленного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО нейтрализован 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Над Крымом и Курской областью уничтожено 40 и 34 аппарата соответственно.

Утром 6 октября в Кабардино-Балкарии была объявлена беспилотная опасность. Глава республики Казбек Коков призвал жителей и гостей региона следить за передаваемыми сообщениями и соблюдать все меры предосторожности. Коков также попросил не снимать на телефон работу систем ПВО и не выкладывать соответствующие кадры в Сеть. Он не исключил замедление работы мобильного интернета.

