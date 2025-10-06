Более 250 дронов ночью атаковали Россию Минобороны РФ: над Россией за ночь сбили 251 беспилотник ВСУ

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО нейтрализован 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что над Крымом и Курской областью уничтожено 40 и 34 аппарата соответственно.

30 БПЛА — над территорией Белгородской области, 20 БПЛА — над территорией Нижегородской области, 17 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края, по восемь БПЛА — над территориями Брянской и Тульской областей, — отметили в МО РФ.

Уточняется, что еще четыре БПЛА сбиты над территорией Рязанской области, по два — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, над территорией Липецкой области и над Московским регионом — по одному. Еще 62 дрона сбили над акваторией Черного моря, пять — Азовского.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь передавал, что под ударом ВСУ оказались сразу пять муниципалитетов региона. Средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА. В результате никто не пострадал, однако три хутора остались без электричества.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Киришами отразили атаку семи беспилотников. Он уточнил, что было зафиксировано горение в промзоне, которое оперативно ликвидировали.