Над российским регионом отразили атаку семи БПЛА Дрозденко: над Киришами в Ленинградской области сбили семь БПЛА

Над Киришами в Ленинградской области отразили атаку семи БПЛА, заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнил, что было зафиксировано горение в промзоне, которое оперативно ликвидировали.

Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено семь БПЛА. Горение в промзоне ликвидировано. По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет, — добавил губернатор.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над территорией страны: воздушные цели ликвидировали средствами ПВО в ночь на 3 октября. Дроны сбили над Черным морем, Воронежской, Белгородской, Курской областями и Республикой Крым.

До того появилась информация, что в Новороссийске прозвучал сигнал «Внимание всем». Как отметил мэр города-героя Андрей Кравченко, силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА. Он напомнил жителям, что в случае воздушной атаки следует укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин сказал, что российские войска уверенно продвигаются фактически по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По его словам, село Юнаковка в Сумской области уже перешло под контроль ВС РФ.