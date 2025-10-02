Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 20:27

Путин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска уверенно продвигаются фактически по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай». По его словам, село Юнаковка в Сумской области уже перешло под контроль российских сил, а город Волчанск в Харьковской области наполовину занят и его полное взятие — вопрос времени.

У нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед, — подчеркнул Путин.

Он отметил, что армия РФ также вошла в Константиновку, которая считается частью одного из ключевых оборонительных рубежей украинских войск, создававшихся более десяти лет при поддержке западных специалистов. По его словам, российские подразделения уже ведут боевые действия в Северске и Красноармейске, а группировка «Центр» активно проводит наступательные операции.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 БПЛА ВСУ за прошедшие сутки. По данным ведомства, суточные потери украинской армии в зоне спецоперации составили порядка 1600 военнослужащих. В частности, в зоне ответственности группировки «Север» противник лишился более 180 бойцов, в зоне «Запада» — свыше 250.

Владимир Путин
Россия
СВО
Украина
ВС РФ
