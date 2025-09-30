В Минобороны раскрыли число сбитых «Нептунов» ВСУ Минобороны: средства ПВО сбили две ракеты «Нептун» и 128 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 БПЛА ВСУ за прошедшие сутки, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, суточные потери украинской армии в зоне спецоперации составили порядка 1 600 военнослужащих. В частности, в зоне ответственности группировки «Север» противник лишился более 180 бойцов, в зоне «Запада» — свыше 250.

Сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, действиями группировок «Южной» и «Центр» было ликвидировано до 245 и до 540 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 320 бойцов от действий «Востока» и до 65 — от действий «Днепра».

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 81 украинский беспилотник над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, по 26 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской и Белгородской областей, 12 и 11 — над территорией Ростовской и Курской областей соответственно. Еще семь БПЛА сбили над Волгоградской областью.