В Минобороны сообщили об атаке более 80 БПЛА на российские регионы

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 81 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 26 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской и Белгородской областей, 12 и 11 — над территорией Ростовской и Курской областей соответственно. Еще семь БПЛА сбили над Волгоградской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В ночь на 29 сентября ПВО сбила 84 дрона ВСУ в восьми регионах России. 24 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 21 — над Белгородской, девять — над Воронежской. В Смоленской области ликвидировали девять БПЛА, в Калужской — семь, в Московской — четыре. Три беспилотника перехватили над Орловской областью, один — над Курской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 76-летняя женщина и ее внук погибли при атаке беспилотников. Он выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать помощь семье.