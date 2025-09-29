Пенсионерка и ее шестилетний внук погибли при атаке на Подмосковье

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Московской области в ночь на понедельник, 29 сентября, написал в Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев. По его словам, в результате погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Глава региона выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать помощь семье.

К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье, — говорится в сообщении.

Как уточнил Воробьев, средствами противовоздушной обороны над Воскресенском и Коломной сбиты четыре беспилотника. Других пострадавших нет. В Воскресенске повреждено остекление и фасады домов, а также нарушено уличное освещение.

По данным Минобороны, в ночь на 29 сентября силы противовоздушной обороны сбили более 70 беспилотников. Атаке подверглись восемь регионов страны.