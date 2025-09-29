Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью

Так, 24 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Воронежской области. Еще девять дронов уничтожено над Смоленской областью, семь — над Калужской, четыре — над Московским регионом. Три беспилотника средства ПВО сбили над Орловской областью, еще один — над Курской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгороде. В городе наблюдаются перебои с электричеством, местные власти оценивают ущерб от атаки украинской армии. В некоторых местах уже включили запасные источники питания.