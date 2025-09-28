Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 19:46

Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ по Белгороду

Гладков сообщил об обесточивании Белгорода после ударов ВСУ по инфраструктуре

ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в городе наблюдаются перебои с электричеством. Власти оценивают ущерб от атаки украинской армии.

Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные, — отметил Гладков.

Губернатор заверил, что власти делают все возможное, чтобы подключить резервные генераторы там, где это нужно. В некоторых местах уже включили запасные источники питания. По его словам, специалисты работают над возобновлением подачи электроэнергии.

В связи с тем, что сейчас электроэнергии нет, возможны перебои в оповещении вас о ракетной опасности или атаках БПЛА. Прошу быть всех максимально внимательными, — добавил глава региона.

Жители Белгорода сообщили, что взрывы слышны в разных районах города. Они также заявили о перебоях не только с электричеством, но и с водоснабжением. По данным Telegram-канала Readovka.news, при атаках повреждения могла получить ТЭЦ. Отмечается, что удары наносились хаотично.

