ВСУ хаотично обстреливают российский город

Украинские войска хаотично обстреливают Белгород, сообщил Telegram-канал Readovka.news. По словам местных жителей, взрывы слышны в разных районах города. Информация о пострадавших не поступала.

Жители города утверждают, что в некоторых районах зафиксированы перебои с водоснабжением и электричеством. По данным канала, при атаках повреждения могла получить ТЭЦ. Во всем регионе объявляли ракетную опасность, спустя некоторое время ее отменили.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о повреждениях пяти жилых зданий, включая многоквартирные дома, в центре Новороссийска после атаки украинских беспилотников. По его информации, также пострадало здание гостиницы.

Между тем Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой объяснил, что дроны для атак на Москву могли быть запущены с территории российских регионов спящими ячейками, перебравшимися в страну под видом беженцев. По его мнению, эти люди получили паспорта и гражданство РФ, но продолжают работать на украинские власти. Генерал выразил уверенность, что российские спецслужбы разберутся с этим вопросом.