29 декабря 2025 в 16:43

Российские военные продолжают разгром ВСУ у Купянска

Герасимов: зона контроля ВСУ у Купянска сократилась в два раза

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские подразделения группировки «Запад» продолжают разгром сил ВСУ в районе города Купянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что площадь территории, которую контролировал противник, на текущий момент сократилась более чем в два раза благодаря активным наступательным действиям, передает пресс-служба Кремля.

Соединения группировки «Запад» продолжают разгром формирований противника восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол, — сказал глава Генштаба.

Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в зоне спецоперации на Украине. По его словам, российские войска успешно продвигаются, несмотря на сопротивление ВСУ. В декабре прошлого года под контроль России перешли 700 кв. км и 32 населенных пункта.

Отдельно Генштаб оценил помощь КНДР в разминировании Курской области. Герасимов отметил, что северокорейская сторона оказала значительный вклад в эту работу. В настоящее время, по его словам, идет разминирование Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.

