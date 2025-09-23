Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:42

Генерал назвал вероятных организаторов атак дронов на Москву

Генерал Липовой: дроны на Москву могли запускать спящие ячейки с территории РФ

ВС Украины ВС Украины Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дроны для атак на Москву могли быть запущены с территории российских регионов спящими ячейками, перебравшимися в страну под видом беженцев, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, эти люди получили паспорта и гражданство РФ, но продолжают работать на украинские власти.

Дроны на Москву запускались, вполне возможно, из наших регионов. У нас на сегодняшний день есть спящие ячейки из тех, кто попал на территорию России под видом беженцев, получил паспорта и российское гражданство, но продолжает работать на киевский режим. Они собирают дроны и взрывчатку, а потом запускают их на различные объекты, как правило, гражданской направленности. Я уверен, что наши спецслужбы разберутся и сделают соответствующие выводы, — пояснил Липовой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в сторону столицы. По его словам, дрон был успешно поражен, на место падения обломков прибыли профильные специалисты.

ВСУ
Москва
БПЛА
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
