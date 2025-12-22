В Госдуму внесут второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников

Правительство в ближайшие дни внесет в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. По его словам, в пакет вошло около 20 инициатив.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В ближайшие дни документ будет внесен в Госдуму. Он включает около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей, — сказал Григоренко.

Ранее вице-премьер рассказал, что правительство России разработало второй комплексный пакет мер для защиты граждан от кибермошенников. По его словам, среди ключевых предложений — запрет международных звонков без согласия абонента и введение специальных детских сим-карт.

До этого сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему для обмана водителей такси и курьеров. Злоумышленники распространяют вредоносные приложения, замаскированные под радары для отслеживания тарифов с целью украсть деньги у жертвы.