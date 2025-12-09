ТИЭФ'25
В России появилась новая мошенническая схема против таксистов и курьеров

Мошенники распространяют вредоносные приложения под видом таксометров и радаров

Мошенники начали использовать новую схему для обмана водителей такси и курьеров, сообщили РИА Новости в компании F6. Злоумышленники распространяют вредоносные приложения, замаскированные под радары для отслеживания тарифов с целью украсть деньги у жертвы.

Под видом приложений — радаров коэффициентов для такси злоумышленники распространяют через мессенджеры вредоносное ПО, которое позволяет похищать деньги с банковских счетов пользователей и оформлять на них кредиты, — сказано в сообщении.

Ранее правозащитница Екатерина Дуб рассказала, что перед Новым годом мошенники будут заманивать жертв скидками и акциями. По ее словам, мошенники могут притвориться сотрудниками соцфонда или службы доставки.

До этого злоумышленники разработали новый способ обмана россиян: они отправляют сообщения от имени знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя». В конце сообщения указана ссылка, которая якобы ведет к фотографии, но на самом деле служит для заражения устройства получателя.

