06 декабря 2025 в 14:49

Мошенники придумали новую схему с «совместным фото»

Мошенники отправляют сообщения россиянам со ссылкой на фото для кражи данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Злоумышленники разработали новый способ обмана россиян: они отправляют сообщения от имени знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя», рассказала руководитель отдела аналитики данных департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 Александра Радченко. В конце сообщения указана ссылка, которая якобы ведет к фотографии, но на самом деле служит для заражения устройства получателя, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, мошенники, используя фишинговые ссылки, устанавливают на устройства жертв вредоносные файлы. После этого они получают полный контроль над смартфоном, что позволяет им перехватывать и отправлять SMS-сообщения, а также собирать данные о финансовых операциях пользователя.

Радченко отметила, что функционал позволяет злоумышленникам красть средства с банковских счетов, атаковать «Госуслуги» и маркетплейсы. Функция самораспространения через зараженные устройства дает возможность рассылать фишинговые сообщения и перехватывать звонки.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать схему с инвестициями в ИИ, чтобы обманывать россиян. Злоумышленники выдают себя за разработчиков нейросетевых решений или инвесторов в перспективные компании. У них нет реальных разработок, лицензий и команд, их цель — собрать деньги и исчезнуть.

