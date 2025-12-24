Раскрыта новая схема мошенников под видом сотрудников военкомата

Мошенники начали похищать личные данные россиян под видом сотрудников военкомата, следует из материалов МВД России. По информации ведомства, которые приводит РИА Новости, аферисты убеждают жертв в необходимости оформить специальный пропуск для визита в военкомат.

В министерстве отмечают, что мошенники заявляют о необходимости оцифровать личное дело, для чего нужно непосредственное присутствие. Однако так как военкомат — режимный объект, для его посещения якобы нужна либо повестка, либо пропуск. Россиян уверяют, что для первого варианта сейчас возможности нет, поэтому нужно продиктовать им свои паспортные данные для оформления пропуска.

До этого МВД России предупредило граждан о распространении агрессивной схемы шантажа с использованием сайтов-клонов запрещенных ресурсов, после их посещения с пользователей требуют деньги. Злоумышленники создают фишинговые страницы, которые собирают данные пользователей — как вводимые добровольно, так и выгружаемые из открытых источников. Получив доступ к информации, они выдвигают ложные обвинения, например в просмотре нелегального контента, и требуют деньги за неразглашение этой информации.