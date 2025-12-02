В Госдуме предупредили о росте популярности новой мошеннической схемы Депутат Немкин: в России выросло количество случаев обмана с инвестициями в ИИ

Россиян начали обманывать с использованием схемы, в которой предлагают инвестировать в ИИ, рассказал LIFE.ru член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, злоумышленники пользуются доверием общества к новым технологиям.

Они якобы разрабатывают собственные нейросетевые решения или финансируют перспективные компании. В действительности они не имеют ни разработки, ни лицензии, ни команды. Задача таких структур проста: собрать деньги с доверчивых инвесторов и исчезнуть, — рассказал Немкин.

Депутат подчеркнул, что мошенники часто используют поддельные патенты и вымышленные биографии «основателей». Он предупредил, что наибольшую опасность представляют российские стартапы, которые занимаются разработкой «отечественного ChatGPT».

Ранее сообщалось, что мошенники в Петербурге начали выманивать деньги россиян под видом продавцов красной икры. Люди не получают заявленный товар после заказа.