Россиян предупредили об активизировавшихся перед праздниками мошенниках «МК в Питере»: мошенники стали создавать сайты по продаже икры

Мошенники в Петербурге начали выманивать деньги россиян под видом продавцов красной икры, сообщает «МК в Питере». Люди не получают заявленный товар после заказа.

Сообщается, что аферисты устанавливают более привлекательные цены на страницах фальшивых интернет-магазинов. Россиян призвали не доверять страницам в Сети и покупать икру в официальных магазинах или крупных сетях, несмотря на то что цены там кажутся более высокими.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), минимальная цена баночки в России опустилась до 758 рублей. Отмечается, что цена в торговых сетях сейчас составляет от 800 до 1230 рублей за 90 граммов.

Ранее сообщалось, что мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам «икорный суп» или подделку вместо икры. Потенциальная жертва может попасться на уловку с «дешевой стоимостью».