День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 16:56

Россиян предупредили об активизировавшихся перед праздниками мошенниках

«МК в Питере»: мошенники стали создавать сайты по продаже икры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники в Петербурге начали выманивать деньги россиян под видом продавцов красной икры, сообщает «МК в Питере». Люди не получают заявленный товар после заказа.

Сообщается, что аферисты устанавливают более привлекательные цены на страницах фальшивых интернет-магазинов. Россиян призвали не доверять страницам в Сети и покупать икру в официальных магазинах или крупных сетях, несмотря на то что цены там кажутся более высокими.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), минимальная цена баночки в России опустилась до 758 рублей. Отмечается, что цена в торговых сетях сейчас составляет от 800 до 1230 рублей за 90 граммов.

Ранее сообщалось, что мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам «икорный суп» или подделку вместо икры. Потенциальная жертва может попасться на уловку с «дешевой стоимостью».

Читайте также
Таксист из Нижнего Новгорода спас пенсионерку от мошенников
Регионы
Таксист из Нижнего Новгорода спас пенсионерку от мошенников
Депутат нашел решение проблемы Долиной и Лурье из-за квартиры
Власть
Депутат нашел решение проблемы Долиной и Лурье из-за квартиры
Россияне рискуют купить «икорный суп» вместо икры перед Новым годом
Общество
Россияне рискуют купить «икорный суп» вместо икры перед Новым годом
Закусочный торт «Нептун» из хлеба и рыбки: обалденная закуска вместо бутербродов с икрой
Общество
Закусочный торт «Нептун» из хлеба и рыбки: обалденная закуска вместо бутербродов с икрой
Не лезут майонезные салаты? Готовим 2 января свеженький салат из овощей и говядины. Необычная шипящая заправка
Общество
Не лезут майонезные салаты? Готовим 2 января свеженький салат из овощей и говядины. Необычная шипящая заправка
мошенники
икра
Новый год
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тупая чухонская баба»: депутат о желании Каллас раздробить Россию
В столице произошел второй за день взрыв автомобиля
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.