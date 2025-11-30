День матери
30 ноября 2025 в 08:59

Россияне рискуют купить «икорный суп» вместо икры перед Новым годом

Мошенники начали продавать россиянам «икорный суп» вместо икры перед Новым годом

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам «икорный суп» или подделку вместо икры, заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, которые приводит РИА Новости, потенциальная жертва может попасться на уловку с «дешевой стоимостью».

Новогодний ажиотаж вокруг красной икры привлекает большое внимание аферистов, которые пытаются нажиться на желании россиян купить главный атрибут новогоднего стола «подешевле». В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или «икорный суп», а в худшем — подделку, — отметил он.

Ранее паразитолог Евгений Морозов заявил, что в красной икре могут жить паразиты. По его словам, речь идет о разновидности круглых червей — анизакидах, которые могут вызывать аллергию. В связи с этим специалист призвал во всех случаях — начиная от крапивницы и заканчивая тяжелыми аллергическими проявлениями — обращаться ко врачу, так как заражение этими паразитами смертельно опасно.

