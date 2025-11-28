Россиян предупредили о смертельной опасности красной икры Паразитолог Морозов: в красной икре могут быть черви-анизакиды

В красной икре могут жить паразиты, заявил Пятому каналу паразитолог Евгений Морозов. По его словам, речь идет о разновидности круглых червей — анизакидах, которые могут вызывать аллергические проявления.

Начиная от крапивницы и заканчивая тяжелыми аллергическими проявлениями. Во всех этих случаях надо обратиться ко врачу, и только он может поставить диагноз. Никакой самодиагностики, никакого самолечения в паразитологии быть не может. Это смертельно опасно, — заявил Морозов.

