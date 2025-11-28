День матери
Россиян предупредили о смертельной опасности красной икры

Паразитолог Морозов: в красной икре могут быть черви-анизакиды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В красной икре могут жить паразиты, заявил Пятому каналу паразитолог Евгений Морозов. По его словам, речь идет о разновидности круглых червей — анизакидах, которые могут вызывать аллергические проявления.

Начиная от крапивницы и заканчивая тяжелыми аллергическими проявлениями. Во всех этих случаях надо обратиться ко врачу, и только он может поставить диагноз. Никакой самодиагностики, никакого самолечения в паразитологии быть не может. Это смертельно опасно, — заявил Морозов.

Ранее международная группа исследователей обнаружила потенциальную связь между содержанием кошек и повышенным риском развития шизофрении. Метаанализ 17 научных работ показал, что владельцы кошек могут столкнуться с двукратным увеличением вероятности психического расстройства. Согласно данным исследования, основной причиной такой корреляции является паразит Toxoplasma gondii, который обитает в кишечнике домашних питомцев.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила, что гельминты, обитающие в кишечнике, как правило, вызывают боли и диспепсию. У детей, помимо вышеуказанных признаков, могут наблюдаться нарушение сна и беспокойное поведение. Она предупредила, что заражению паразитами особенно подвержены дети и пожилые люди.

