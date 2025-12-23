Новый год-2026
23 декабря 2025 в 00:10

В Мариуполе подростку удалили паразита, способного перемещаться по телу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Больнице интенсивного лечения Мариуполя врачи провели редкую хирургическую операцию по удалению живого подкожного паразита дирофилярия у девочки-подростка, сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Там уточнили, что, по предварительным данным, заражение произошло после укуса комара, передает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Дирофилярия — редкий паразит, способный мигрировать по организму человека. В течение более чем трех месяцев червь находился в области глаза. Он увеличился до 15 сантиметров, после чего у пациентки появились боль и выраженный отек. Врачи также отметили, что в какой-то момент он начал перемещаться по телу ребенка — из области глаза на предплечье. В итоге паразита удалось зафиксировать и удалить, что, по словам врачей, удается нечасто.

Ранее медики больницы имени Сперанского в Москве спасли 17-летнюю девушку с заполненной паразитами кистой в легком. Пациентка испытывала боли в груди и трудности с дыханием. При диспансеризации в легком девушки нашли новообразование 10 на 10 сантиметров. Обследование показало, что эхинококковая киста вызвана личинками ленточных червей.

Тем временем доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова рассказала, что после контакта с собакой в печени человека могут появиться ленточные черви — эхинококки. Взрослые стадии таких паразитов живут в тонком кишечнике плотоядных животных.

