Биолог предупредила об опасности заражения паразитами от собак Биолог Трофимова: собаки могут быть источником поражающих печень эхинококков

После контакта с собакой в печени человека могут появиться ленточные черви эхинококки, предупредила в беседе с изданием Lenta.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. Взрослые стадии таких паразитов живут в тонком кишечнике плотоядных животных.

Окончательными хозяевами этих ленточных червей биолог назвала лис, собак и волков. Человек служит паразиту промежуточным хозяином. Больной эхинококкозом для окружающих не опасен, однако заболевание лечится только оперативным путем и относится к группе хронических.

Человек может заразиться от больных животных — яйца паразита очень мелкие и локализуются на шерсти собаки. Способ заражения человека эхинококками — чаще всего контактно-бытовой, в результате тесного общения с собаками и несоблюдения правил гигиены. В последнее время случаи заражения человека эхинококком встречаются все чаще, хотя заболевание более характерно для южных регионов, особенно тех, где занимаются разведением овец, — объяснила Трофимова.

Биолог добавила, что для защиты от заболевания следует исключить контакт с незнакомыми собаками, если нет уверенности, что им провели профилактику от гельминтов. После тактильного контакта с животными нужно мыть руки с мылом, напомнила Трофимова.

Ранее медики больницы имени Сперанского в Москве спасли 17-летнюю девушку с заполненной паразитами кистой в легком. Пациентка испытывала боли в груди и трудности с дыханием. При диспансеризации в легком девушки нашли новообразование 10 на 10 сантиметров. Обследование показало, что эхинококковая киста вызвана личинками ленточных червей.